Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimlerin İkinci Turu Başladı

KUZEY Makedonya'da yerel seçimin ilk turunda gerekli yüzde 50 üzerinde oyun alınamadığı 33 belediyede, ikinci tur için oy kullanma işlemi başladı.

Kuzey Makedonya'da yerel seçimin ilk turunda yüzde 50 barajı geçilemeyen 33 belediyede halk yeniden sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 19.00'da sona erecek. Bu turda kayıtlı 1 milyon 13 bin 375 seçmen oy kullanabilecek. Seçimde akredite edilen bin 598 gözlemci görev alacak.