Haberler

Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimlerin İkinci Turu Başladı

Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimlerin İkinci Turu Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya'da yerel seçimin ilk turunda gerekli oy oranına ulaşamayan 33 belediye için ikinci tur oy verme işlemleri başladı. 1 milyon 13 bin 375 seçmenin katılacağı seçimlerde, 1,598 gözlemci de görev alıyor.

KUZEY Makedonya'da yerel seçimin ilk turunda gerekli yüzde 50 üzerinde oyun alınamadığı 33 belediyede, ikinci tur için oy kullanma işlemi başladı.

Kuzey Makedonya'da yerel seçimin ilk turunda yüzde 50 barajı geçilemeyen 33 belediyede halk yeniden sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 19.00'da sona erecek. Bu turda kayıtlı 1 milyon 13 bin 375 seçmen oy kullanabilecek. Seçimde akredite edilen bin 598 gözlemci görev alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
Hindistan'da tapınak izdihamında 12 kişi hayatını kaybetti

Tapınakta izdiham yaşandı: 12 kişi feci şekilde can verdi
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.