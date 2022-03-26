Kuzey Kore yeni balistik füzesinin görüntülerini paylaştı! Başkan Kim'in halleri film sahnesini aratmadı

Kuzey Kore, tepkilere ve uygulanan yaptırımlara rağmen balistik füze denemelerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2022 yılı içerisinde 11. balistik füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore, o anlara dair video yayınladı. Başkan Kim Jong-un'unda yer aldığı görüntüler film sahnesini aratmadı.

BALİSTİK FÜZE 6 BİN KİLOMETRE İRTİFAYA ÇIKTI

Pyongyang Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan balistik füzenin Japon Denizi'nde bulunan bir hedefi vurmadan önce 6 bin 248 kilometre irtifaya çıktığı ve bin 90 kilometre yol kat ettiği açıklandı. Yapılan son füze denemesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Kim ise, "ABD emperyalistleriyle uzun süredir devam eden mücadeleye tamamen hazır. Güçlü nükleer savaş caydırıcılığımızı hem nitelik hem de nicelik olarak artırmaya devam edeceğiz. Son füzenin geliştirilme sürecini doğrudan yönetiyoruz ve 23 Mart'ta fırlatma için yazılı bir emri imzaladık" ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN KİM TOM CRUISE'A BENZETİLDİ

Balistik füze denemesinin paylaşıldığı videoda ana odak füzenin yanı sıra Başkan Kim oldu. 1986 yılında çekilen Top Gun filminde rol alan Tom Cruise'a benzetilen Kim, pilot gözlükleri ve deri ceketiyle kurmaylarıyla birlikte pistte yürüyüş yaptı. Görüntülerin belli kısımlarda aksiyon filmlerinde yapılan ağır çekim tekniği kullanılırken, fırlatma anında dudak hareketleriyle 'Ateş' emri verdiği bölümler dikkat çekti.