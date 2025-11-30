Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, hava gücünü sahneye çıkardı
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkenin Hava Kuvvetleri'nin 80. kuruluş yıldönümüne katıldı. Kızı Kim Ju Ae ile birlikte törene katılan Kore lideri, nükleer caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla hava kuvvetlerine yeni "stratejik askeri teçhizat" sağlanacağını duyurdu. Törende hepsini kadın pilotların kullandığı savaş uçaklarını tanıttı.
- Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Hava Kuvvetleri'nin 80. kuruluş yıldönümü töreninde yeni stratejik askeri teçhizat sağlanacağını açıkladı.
- Törende savaş uçakları, insansız hava araçları, erken uyarı-kontrol uçakları ve mobil füze rampaları sergilendi.
- Kim Jong Un, Hava Kuvvetleri'nin nükleer savaş caydırıcılığı kapsamında önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, kızı Kim Ju Ae ile birlikte ülkenin Hava Kuvvetleri'nin 80. kuruluş yıldönümü törenine katılarak dikkat çekici bir güç mesajı verdi. Törende sahneye çıkan kadın pilotlar, modern savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yaparken, Kim Jong Un hava kuvvetlerine yeni "stratejik askeri teçhizat" sağlanacağını açıkladı. Kuzey Koreli Lider, pilotların "ruhunun ve cesaretinin" en büyük silah olduğunu vurgulayarak hem ülke içi hem de uluslararası kamuoyuna mesaj gönderdi.
YENİ TEKNOLOJİLERİ SERGİLEDİ
Törende savaş uçakları, insansız hava araçları, erken uyarı-kontrol uçakları ve mobil füze rampaları gibi teçhizatların sergilenmesi dikkati çekti.
Kim Jong Un yaptığı konuşmada, Hava Kuvvetleri'ne "yeni stratejik askeri unsurlar" sağlanacağını duyurdu ve bu havacılık gücünün "nükleer savaş caydırıcılığı" kapsamında önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.
KADIN PİLOTLARA ÖZEL İLGİ
Öte yandan törende dikkat çeken bir diğer nokta, kadın pilotların yönettiği savaş uçaklarının da sergilenmesiydi. Kim, kadın pilotları övdü ve "pilotun ruhu, ekipmandan önce gelen birincil silahtır" değerlendirmesinde bulundu.