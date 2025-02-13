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Kuzey Kore'de sıradan bir gün! Herkes Kim Jong-Un'un elindekine takıldı

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Ülkedeki meclis toplantısında milletvekillerini hizaya dizerek oturtan ve toplantı esnasında sigara içtiği gözlenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkenin meclis toplantısında milletvekillerini ip gibi hizaya dizerek oturttu ve toplantı sırasında rahat tavırlarla sigara içti. O anlara ait görüntüler dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

TÜM VEKİLLER SAÇLARINI BOYATMIŞ

Daha da dikkat çekici olan detay ise, meclisteki tüm vekillerin saçlarını koyu siyaha boyatmış olmasıydı. Tek tip görüntü veren vekillerin, Kim Jong-Un'un katıldığı oturumda disiplinli ve duruşlarını hiç bozmadan oturdukları görüldü.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kuzey Kore'nin sıkı yönetim anlayışını gözler önüne seren bu kareler, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kişi Kim Jong-Un'un tavırlarını "otoriter bir güç gösterisi" olarak yorumladı.

Kuzey Kore'de sıradan bir gün! Herkes Kim Jong-Un'un elindekine takıldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

hayret traş olmamış :)

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