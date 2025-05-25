Kuzey Kore'de Savaş Gemisi Düşüşü: 3 Tersane Çalışanı Gözaltında
Kuzey Kore'de Donanma'ya ait bir savaş gemisinin suya indirildiği sırada düşmesi sonucu 3 tersane çalışanı gözaltına alındı. Olay, ülke lideri Kim Jong-Un'un önünde gerçekleşti.
KUZEY Kore'de savaş gemisinin suya indirildiği sırada düşmesi nedeniyle 3 tersane çalışanı gözaltına alındı.
Kuzey Kore Donanması'na ait 5 bin tonluk ikinci 'destroyer'in denize indirildiği sırada ülkenin lideri Kim Jong-Un'un gözlerinin önünde kızağından kayarak düşmesi ve hasar alması üzerine olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Kim'in 'ihmal' ve 'suç eylemi' olarak nitelendirdiği olayla bağlantılı yakalanan isimlerin tersane yetkilileri olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya