Kuzey Kore'de Savaş Gemisi Düşüşü: 3 Tersane Çalışanı Gözaltında

Kuzey Kore'de Savaş Gemisi Düşüşü: 3 Tersane Çalışanı Gözaltında
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Kuzey Kore'de Donanma'ya ait bir savaş gemisinin suya indirildiği sırada düşmesi sonucu 3 tersane çalışanı gözaltına alındı. Olay, ülke lideri Kim Jong-Un'un önünde gerçekleşti.

KUZEY Kore'de savaş gemisinin suya indirildiği sırada düşmesi nedeniyle 3 tersane çalışanı gözaltına alındı.

Kuzey Kore Donanması'na ait 5 bin tonluk ikinci 'destroyer'in denize indirildiği sırada ülkenin lideri Kim Jong-Un'un gözlerinin önünde kızağından kayarak düşmesi ve hasar alması üzerine olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Kim'in 'ihmal' ve 'suç eylemi' olarak nitelendirdiği olayla bağlantılı yakalanan isimlerin tersane yetkilileri olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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