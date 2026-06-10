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Kuzey İrlanda'da göçmen karşıtı eylemler: Çok sayıda ev ve araç yakıldı

Kuzey İrlanda'da göçmen karşıtı eylemler: Çok sayıda ev ve araç yakıldı
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Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının İrlandalı bir kişiyi bıçaklamasına tepki gösterenler, göçmen karşıtı eylemler başlattı. Olaylarda çok sayıda araç ve ev yakıldı. İngiltere Başbakanı Starmer, sorumluların cezalandırılacağını açıkladı.

KUZEY İrlanda'da Sudanlı sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldığı bildirildi.

Kuzey İrlanda'da 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylem başlattı. Göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve evin yakıldığı belirtildi.

Kuzey İrlanda Polis Servisi (PSNI) Emniyet Müdür Yardımcısı Ryan Henderson, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede böyle büyük ve ciddi sokak olaylarının sık yaşanmadığını kaydetti. Olaylarda çok sayıda aracın yakıldığını vurgulayan Henderson, "Herkesi sakin olmaya, sorumlu davranmaya ve kendileri ile başkalarını riske atacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

STARMER: SORUMLULAR HUKUKUN TÜM GÜCÜNÜ HİSSEDECEK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Kuzey İrlanda'da göçmen karşıtı eylemlerin sorumlularının cezalandırılacağını söyledi. Starmer, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün gece Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki şiddet eylemlerinin 'şok edici ve kabul edilemez' olduğunu aktardı.

Toplumu tehdit eden şiddet ve düzensizliğin hiçbir gerekçesi olmadığını ifade eden Starmer, "Dün gece insanların etnik kimlikleri nedeniyle hedef alındığı açık ve buna müsamaha göstermeyeceğim. Sorumlular hukukun tüm gücünü hissedecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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