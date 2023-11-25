Kuzey Irak'ta çarpışan tanker alev topuna döndü, Silopili şoför hayatını kaybetti
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Duhok kentinde iki yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Türkiye vatandaşı bir şoför hayatını kaybetti. Ferhat Salcan yönetimindeki yakıt yüklü tanker, karşıdan gelen başka bir tankerle çarpışarak alev topuna döndü. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikamet eden Salcan feci şekilde hayatını kaybetti.
Duhok'ta çarpışan tanker alev topuna döndü, Silopili şoför hayatını kaybetti
ŞIRNAK - Kuzey Irak'ın Duhok şehrinde çarpışan tanker alev topuna döndü, Silopili şoför hayatını kaybetti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Duhok kentinde iki yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Türkiye vatandaşı bir şoför hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay akşam üzeri, Duhok sınırındaki Berdereş-Kelek yolu üzerinde meydana geldi. Ferhat Salcan yönetimindeki yakıt yüklü tanker, seyir halindeyken karşıdan gelen başka bir tankerle çarpıştı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde çarpmanın etkisiyle büyük yangın çıktığı görüldü.
Alev topuna dönen tankerde Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikamet ettiği belirlenen Ferhat Salcan'ın feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.