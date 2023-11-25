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Kuzey Irak'ta çarpışan tanker alev topuna döndü, Silopili şoför hayatını kaybetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Duhok kentinde iki yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Türkiye vatandaşı bir şoför hayatını kaybetti. Ferhat Salcan yönetimindeki yakıt yüklü tanker, karşıdan gelen başka bir tankerle çarpışarak alev topuna döndü. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikamet eden Salcan feci şekilde hayatını kaybetti.