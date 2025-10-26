Kuzey Ege Denizi'nde Fırtına Bekleniyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.