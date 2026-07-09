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Kuveyt ordusu: Füze ve İHA saldırıları önlemeye çalışıldı

Kuveyt ordusu: Füze ve İHA saldırıları önlemeye çalışıldı
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Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu. Patlama seslerinin bu önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

KUVEYT ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu.

Kuveyt ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemeye çalışıyor" denildi.

Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin 'düşman saldırılarını' önlemesinden kaynaklandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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