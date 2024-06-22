Kuveyt, Lübnan'daki Vatandaşlarına Ülkeyi Terk Etme Çağrısı Yaptı

(ANKARA) - Kuveyt, Hizbullah ile İsrail arasında sınırdaki gerginlik nedeniyle Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Hizbullah ile İsrail arasında sınırda yaşanan gerginlik nedeniyle Kuveyt, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeye seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'nın dün yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki güvenlik gelişmelerinden dolayı tüm vatandaşlara Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yinelendi. Açıklamada, "Bakanlık ayrıca, acil bir ihtiyaç olmaksızın Lübnan Cumhuriyeti'nde bulunan tüm vatandaşlara mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunurken, ülkeyi terk edemeyecek durumda olanlara da Büyükelçiliğin acil telefon numarası aracılığıyla derhal Kuveyt Devleti'nin Lübnan Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile temasa geçmeleri çağrısında bulunuyor" denildi.