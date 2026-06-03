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Kuveyt: İran İHA'ları havalimanını hedef aldı

Kuveyt: İran İHA'ları havalimanını hedef aldı
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Kuveyt ordusu, İran tarafından düzenlenen kamikaze insansız hava aracı saldırısında Kuveyt Uluslararası Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

KUVEYT ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze insansız hava aracı saldırısında Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu bildirdi.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran tarafından düzenlendiği belirtilen kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısında Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yolcu terminal binasının zarar gördüğü ve olayda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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