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Kuveyt Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Kuveyt Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Emir Şeyh Nevvaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Emir, Erdoğan'a başarı dileyerek, iki dost ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha fazla ilerlemesi temennisinde bulundu.

Öte yandan Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah da Erdoğan'a tebrik mesajı yollayarak, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt Dünya Haberler

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