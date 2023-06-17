Kuşadası'nda kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi'nde (TCSG-74) görevli personel tarafından 15 Haziran'da saat 16.00 sıralarında, denizde 1 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalıştığı saptanan kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi'ne alındı. Kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.