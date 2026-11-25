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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'nın Sidney kentinde Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Avustralya'nın Sidney kentinde Müslüman toplumun temsilcileriyle Gelibolu Türk Kültür Vakfı'nda bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede, İslam dünyasında yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların bir araya gelerek çok daha güçlü bir ortaklıkla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in bölgedeki saldırganlıklarına işaret eden Kurtulmuş, İsrail'in saldırıları karşısında İslam dünyasının birlik içerisinde olmasının önemini dile getirdi.

Müslüman ülkeler arasındaki ikili ve çok taraflı ilişkileri geliştirmek adına somut projeler üzerinde çalışması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, ayrıca eğitim programları, savunma sanayii ve ileri teknoloji alanlarında iş birliği yapılarak çok taraflı ekonomik faaliyetleri de ilerletmenin önemini ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede farklı İslam ülkelerinden temsilcilerin değerlendirmelerini de dinleyerek, sorularını cevapladı.

Görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Emre Özkan da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı