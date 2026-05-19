İsrail ordusu Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı, 347 kişi alıkonuldu
İsrail ordusuna ait botlar, Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırdı. Kriz Masası açıklamasına göre 8 tekne yoluna devam ederken, 40 ülkeden 347 katılımcı alıkonuldu, 'Zefiro' ve 'Andros' teknelerine el konuldu.
Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan yapılan açıklamada, 'Alcyone, Cabo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasrı Sadabat, Sirius, Lina ve Elengi' adlı teknelerin yoluna devam ettiği belirtildi. Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un yaklaşık 120 deniz mili yolunun kaldığı aktarılan açıklamada, 40 ülkeden toplam 347 katılımcının alıkonulduğu ifade edildi. 'Zefiro' ve 'Andros' teknelerine İsrail tarafından el konulduğu kaydedilen açıklamada, yoluna devam eden tekne sayısının 8 olduğu bildirildi.