Küresel Sumud Filosu, İHA Takibi Endişesi ile Gazze'ye Doğru Yol Alıyor

(ANKARA) - Küresel Sumud Filosu, birden fazla insansız hava aracının filoyu takip ettiğini açıkladı. Bu durumun endişelerini arttırdığını bildiren Filo, " Gazze'ye ulaşmalarına 715 deniz mili" kaldığını bildirdi.

Küresel Sumud Filosu'nca, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, birden fazla insansız hava aracının filoyu takip ettiğini duyuruldu. "Dronların kaynağının belli olmadığını" ifade eden filo üyeleri, bu durumun kendilerini oldukça tedirgin ettiğini dile getirdi.

Filo ayrıca, " Gazze'ye yaklaşık 715 deniz mil kaldı. Küresel Sumud Filosu yoluna devam ediyor, yüksek riskli bölgeye yaklaşırken filolar birleşiyor. Sizin tanıklığınız bizim korumamızdır. Gözlerinizi Gazze'den ayırmayın" açıklamasını yaptı.

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 civarı ülkenin desteği ile oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona şehrinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. İspanya'dan yola çıktıktan sonra 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlayan filo, 8-9 Eylül tarihlerinde bu noktada dron saldırısına uğramıştı. Can kaybı olmadan atlatılan saldırı, paniğe neden olmuştu.

Greta Thunberg, liderlik komitesinden çıkartıldı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, filonun liderlik ekibi arasından çıkarıldı, küresel Sumud Filosu'nun Yürütme Komitesi'nin yer aldığı "Family Boat" gemisinden, "Alma" adlı gemiye geçtiği ifade edildi. Thunberg, duruma dair yaptığı açıklamada, "Hepimizin bir görevi ve rolü var. Benimki yönetim komitesi ile alakalı değil, organizatör ve katılımcı olarak kalacağım" ifadesini kullandı. Komiteden ayrılmış olsa da Küresel Sumud Filosu ile yolculuğuna devam eden Thunberg, "Alma" gemisi ile Gazze'ye ilerlemeye devam ettiğini bildirdi.