Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıktı

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in deniz ablukasını kırmayı amaçlayan "Küresel Sumud Filosu" Pazar günü İtalya'nın Cenova ve İspanya'nın Barselona limanlarından denize açıldı.

Akdeniz çevresinden çok sayıda ülkeden onlarca teknenin katılması beklenen filo, organizatörleri tarafından Gazze'ye yardım amaçlı en büyük bağımsız girişim olarak tanımlanıyor.

İtalya'nın Cenova limanında toplanan 300 tonluk gıda yardımının yüklendiği tekneler Pazar sabahından itibaren denize açılmaya başladı.

Eylemciler, "Gazze'ye yönelik yasadışı ablukayı kırmayı" ve "insani bir koridor açarak Filistin halkına yönelik devam eden soykırımı sona erdirmeyi" amaçladığını söylüyor.

Barselona'da da aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de yer aldığı eylemcileri ve yardım malzemelerini taşıyan bir konvoy öğleden sonra alkışlar ve destek gösterileri eşliğinde denize açıldı.

Cenova'da Cumartesi akşamı filoya destek amacıyla binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş yapıldı.

Bu kentten açılan teknelerin önce Sicilya'nın Augusta limanına yanaşması, burada İtalya'nın diğer bölgelerinden gelen başka ekiplerle birlikte Gazze'ye doğru hareket etmesi planlanıyor.

Filoya 4 Eylül'de Tunus ve Yunanistan gibi ülkelerden başka teknelerin de katılması bekleniyor.

Filodaki toplam tekne sayısı net olarak bilinmiyor ancak 50 civarı tekneyle birçok ülkeden aktivistin katılması bekleniyor.

Bu aktivistler arasında Türkiye kökenliler var. Daha önce de Haziran'da Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmeye çalışırken el koyulan Madleen adlı yelkenli teknede bulunan ve İsrail tarafından sınır dışı edilen Şuayb Ordu ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar da "Küresel Sumud Filosu"na destek verenler arasında.

Madleen teknesindeki 12 aktivist geçen Haziran'da Gazze'ye ulaşmaya çalışırken İsrail güçleri tarafından durdurulmuş, eylemciler gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmişti.

Temmuz ayında da 21 aktivist, Handala adlı başka bir gemiyle Gazze'ye gitmeyi amaçlarken durdurulmuştu.

Eylemciler bu kez onlarca tekneyle ablukayı kırmayı amaçlıyor.

Küresel Sumud Filosu organizatörleri girişimi, 44 ülkeden yüzlerce aktivist, insani yardım görevlisi ve sivil toplum liderini bir araya getiren bir koalisyon olarak niteliyor.

Eylemin amacını ise şu ifadelerle açıklıyorlar:

"İsrail'in ablukası 18 yıldır Gazze'yi boğuyor. Filistinliler ise 77 yıldır işgal ve mülksüzleştirme altında yaşıyor.

"Hükümetler başarısız oldu veya suç ortaklığı yapmayı seçti. İşte bu yüzden dünyadaki insanlar harekete geçmeli."