Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Hareket Ediyor

Sicilya Adası'ndaki Portopalo Limanı açıklarında demirleyen tekneler, Gazze'ye doğru yola çıkmak için bekliyor. 50'den fazla ülkeden aktivistlerin yer aldığı filonun amacı Gazze'ye ulaşmak.

SİCİLYA Adası'nın en uç noktasındaki Portopalo Limanı açıklarında demirleyen teknelerin, Gazze'ye doğru yola çıkmak için beklediği bildirildi.

Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki tekneler Gazze'ye doğru denize açılmaya devam ediyor. Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerin bazıları, Sicilya Adası'nın en uç noktasındaki Portopalo Limanı açıklarında Gazze'ye doğru yola çıkmak üzere bekliyor. Küresel Sumud Filosu'nda, 'Özgürlük Filosu Koalisyonu', 'Küresel Gazze Hareketi', 'Mağrib Sumud Konvoyu' ve Malezya merkezli 'Sumud Nusantara' organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
