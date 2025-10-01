Haberler

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Girdi

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu, yüksek riskli bölgeye girdiğini açıkladı. Filonun gönüllüleri, geminin yakınında İsrail Donanması'nın gemisi bulunduğunu ve İHA'larla taciz edildiklerini bildirdi.

İSRAİL ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nun, 'Yüksek riskli bölgeye girdikleri' açıklandı.

Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan ve onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, daha önceki gemilerin İsrail saldırısı ve engellemelerine uğradığı bölgeye girdikleri açıklandı. Ayrıca, filonun 'yüksek alarm' durumuna geçtikleri ve gönüllülerin can yeleklerini giydikleri bildirildi.

Gemideki gönüllüler, filonun yakınında İsrail Donanması'na ait geminin olduğunu ve zaman zaman insansız hava araçları ile taciz edildiklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Galatasaray'dan Liverpool karşısında tarihi zafer

Cehennemden çıkamadılar! Galatasaray'dan tarihi zafer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Liverpool'u çıldırtacak paylaşım

Galatasaray'dan Liverpool'u çıldırtacak paylaşım
Fethiye'yi sel vurdu! Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar göle döndü

Görüntüler turizm cennetimizden! Sel sularında böyle yürüdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.