Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru ilerliyor! Saldırıya karşı önlem alıyorlar

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak için çıktığı yola devam ediyor. Filo, olası müdahaleye karşı tatbikatlar da gerçekleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ediyor.

OLASI MÜDAHALEYE KARŞI TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

Malta'nın güneydoğusunda bulunan filo, İsrail güçleri tarafından muhtemel bir müdahaleye hazırlık olarak gece toplantıları ve şiddet içermeyen güvenlik tatbikatları gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde İtalya'dan yola çıkan başka gemilerin de filoya katılması bekleniyor.

GRETA THUNBERG FİLONUN LİDERLİK KOMİTESİNDEN ÇIKARILDI

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, filonun liderlik komitesinden çıkarıldı. Thunberg'in Tunus'ta Küresel Sumud Filosu Yürütme Komitesi'nin bulunduğu Family adlı gemiden Alma adlı gemiye geçtiği aktarıldı. Thunberg yaptığı açıklamada, "Hepimizin bir rolü var. Benimki yönetim komitesinde değil, organizatör ve katılımcı olarak kalacağım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bu yıl uluslararası aktivistlerin İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için organize ettikleri Madleen gemisi, 9 Haziran'da İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 185 kilometre mesafede uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile engellenmişti. Bunun ardından organize edilen ve Gazze'deki sivillere insani yardım taşıyan Hanzala isimli yardım gemisi de 26 Haziran'da İsrail güçlerinin baskınına maruz kalmıştı.