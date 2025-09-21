Haberler

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru ilerliyor! Saldırıya karşı önlem alıyorlar

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru ilerliyor! Saldırıya karşı önlem alıyorlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, insani yardım ulaştırma çabalarına devam ediyor. Filo,İsrail güçlerinin muhtemel müdahalesine karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak için çıktığı yola devam ediyor. Filo, olası müdahaleye karşı tatbikatlar da gerçekleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ediyor.

OLASI MÜDAHALEYE KARŞI TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

Malta'nın güneydoğusunda bulunan filo, İsrail güçleri tarafından muhtemel bir müdahaleye hazırlık olarak gece toplantıları ve şiddet içermeyen güvenlik tatbikatları gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde İtalya'dan yola çıkan başka gemilerin de filoya katılması bekleniyor.

GRETA THUNBERG FİLONUN LİDERLİK KOMİTESİNDEN ÇIKARILDI

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, filonun liderlik komitesinden çıkarıldı. Thunberg'in Tunus'ta Küresel Sumud Filosu Yürütme Komitesi'nin bulunduğu Family adlı gemiden Alma adlı gemiye geçtiği aktarıldı. Thunberg yaptığı açıklamada, "Hepimizin bir rolü var. Benimki yönetim komitesinde değil, organizatör ve katılımcı olarak kalacağım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bu yıl uluslararası aktivistlerin İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için organize ettikleri Madleen gemisi, 9 Haziran'da İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 185 kilometre mesafede uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile engellenmişti. Bunun ardından organize edilen ve Gazze'deki sivillere insani yardım taşıyan Hanzala isimli yardım gemisi de 26 Haziran'da İsrail güçlerinin baskınına maruz kalmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu

Kıl payı farkla kazandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni başkanı
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran: Kutlama yapmayacağız

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'dan ilk sözler
Seçimi kaybeden Ali Koç'tan ilk sözler

7 yıllık dönemi sona eren Ali Koç'tan veda sözleri
Eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı

Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Güneş batıdan doğdu..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx8p6sc6ztv:

Hans anladı Hasan anlamadı. Bu filoyu koruyacağını taahhüt etmesi gerekmiyormu islam lideri halife hazretlerinin(!)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
Fenerbahçe'de şimdi de Tedesco'ya istifa tepkisi

Taraftarlar çıldırdı! Şimdi de Tedesco'ya istifa tepkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.