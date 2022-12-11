Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurdu gören kangal deliye döndü! Zıpkın gibi fırlayıp parçalaması saniyelerini aldı

Dünya Haberleri

Sosyal medyada bir çoban tarafından paylaşılan görüntü çok sayıda izlenme aldı. Kangal, kendisine yem olarak konulan ölü kurdun bedenini görmesinin ardından saldırıya geçerek kurdu saniyeler içerisinde parçaladı.

Bir çoban tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde çok sayıda tıklanma aldı. Söz konusu görüntülerde köylüler tarafından avlanan bir kurt ve kangal köpekleri yer aldı.

KURDU DEMİRE SABİTLEYİP KANGALLARA YEM ETTİLER

Öldürdükleri kurdu demire sabitleyen köylüler daha sonra da kangalın kurda karşı nasıl bir duruş sergileyeceğini gözlemledi. Kurdun ölü olduğunu bilmeyen kangal, saldırıya geçtikten sonra kurdu parçaladı.

ÖN AYAĞINI SAKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan videoda ön ayağını saklayan kangalın, olası bir kurt saldırısına karşı temkinli davrandığı görüldü. Bu hareket kangalın tecrübeli olduğuna yoruldu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya Kangal Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Altay Bozkurt:

TAMAMEN KOMEDI !!! DÜNYADA HICBIR KANGAL TEKE TEKTE BIR KURDU BOGAMAZ! KURT KANGALI PARCALARA AYIRIR, VE SONRADA KARNINI DOYURUR!! ALFA KURT MAKETE ASLA BENZEMEZ! : ))

Cevap Yaz 11 26 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title