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Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

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Londra'da Türk Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakan eylemci, olayı görüp gelen bir vatandaş tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk Konsolosluğu önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakan bir eylemci, o esnada oradan geçmekte olan bir vatandaşın saldırısına uğradı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

EYLEMCİYİ DÖVEN ADAM GÖZALTINDA

Olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken, yetkililer saldırı amaçlı silah bulundurma ve ağır yaralama şüphesiyle eylemciyi döven adamı gözaltına aldıklarını duyurdu.

MOMİKA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren38 yaşındaki Salwan Momika geçtiğimiz ay bir apartman dairesinde vurularak öldürülmüştü.

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıemre akpınar:

açıp okumayı denese imana gelecekti ama o inkar edenlerden oldu.

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Haber YorumlarıHakan Sivasli:

Allah razı olsun eline sağlık kolunu bacağını iyice kiraydin inşallah

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