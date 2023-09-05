Kur'an Gönüllüleri Platformu, Kayserililere Kur'an Ziyafeti Sunacak

Kur'an Gönüllüleri Platformu tarafından düzenlenecek olan programda, Kayserililere Kur'an ziyafeti yaşatılacak. Etkinlikte, farklı camilerden hafızlar Kur'an-ı Kerim tilaveti okuyacak.

Kur'an Gönüllüleri Platformu tarafından düzenlenecek olan programda, Kayserililere Kur'an ziyafeti yaşatılacak.

Kur'an Gönüllüleri Platformu, son zamanlarda Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan çirkin saldırılara karşı "Kur'an'a uzanan ellere karşı Kur'an'la çarpan gönüller Kur'an ziyafeti" düzenliyor. 8 Eylül Cuma akşamı Talas'ta bulunan Paraşüt İniş Alanı'nda düzenlenecek olan ziyafete, tüm Kayserililer "Haydi Kayseri seccadeni al gel" sloganı ile davet edildi.

Etkinlikte, Hunat Camii İmam Hatibi Hafız Abdullah İslam, Camii Kebir İmam Hatibi Hafız Halil İbrahim Arslan, Hacı Kılıç İmam Hatibi Hafız Yasin Yüksel, Kuloğlu Cami İmam Hatibi Hafız Mehmet Tanrıöver Kur'an-ı Kerim tilaveti okuyacak. - KAYSERİ