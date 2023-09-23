Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi ile Bursa'nın Harmancık ilçesini de sınırları içine alan Küplü Dağı'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının ilerleyişi durdurulurken, 4 helikopter ve 3 uçağın yanısıra 100'den fazla personel ve gönüllü karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi ile Bursa'nın Harmancık ilçesini de sınırları içine alan Küplü Dağı'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının ilerleyişi durdurulurken, 4 helikopter ve 3 uçağın yanısıra 100'den fazla personel ve gönüllü karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün sınırlarındaki yangın karaçam ormanlarını etkiledi.

Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın Harmancık ilçesi sınırlarına dayandı.

Yangına havadan 4 helikopter, 3 uçak, karadan 11 arazöz, 4 su ikmal aracı toplam 20 araç ve 100'den fazla personelle müdahale edildi.

Yangının ilerlemesinin durdurulduğu, kontrol altına alınmasının an meselesi olduğu bildirildi. Bölgede bazı noktalarda da soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - BURSA