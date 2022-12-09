Kümese girip 3 tavuğu alıp çıktı, hayvanları sakladığı yer şeytanın aklına gelmez
Dünya Haberleri
Gana'da girdiği evin kümesinden 3 tavuk çalan hırsızın tavukları iç çamaşırının içerisine saklaması polis ekiplerini bile duruma uğrattı.
Gana'da hırsız, gözüne kestirdiği evde bir süre inceleme yaptıktan sonra kümese daldı. Kısa süre içerisinde 3 tavuğu alan adam kümesten çıktı. Tavukları saklayacak yeri de kısa sürede bulan şahıs, 3 tavuğu iç çamaşırının içine soktu.
KÜMES SAHİPLERİ TAVUKLARIN SESİNE KOŞTU
Olayın ardından korku yaşayan tavuklar sağa sola koşturmaya başladı. Kümesten gelen sese koşan ev sahipleri ise hırsızı kısa süre içerisinde yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.
TAVUKLARIN ÇIKARILMA ANI KAYDA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın tavukları nasıl iç çamaşırına koyduğunu göstermesini istedi. Tavukları önce iç çamaşırına koyan şahıs daha sonra çıkardı. Bu anlar da polis kamerasına yansıdı.