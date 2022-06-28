Kuleba'dan Kremençuk açıklaması: Rusya'nın tepkileri mide bulandırıcı - Haberler

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Kuleba'dan Kremençuk açıklaması: Rusya'nın tepkileri mide bulandırıcı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Kuleba'dan Kremençuk açıklaması: Rusya'nın tepkileri mide bulandırıcı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Kremençuk'ta Rusya'nın vurduğu AVM'ye ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Kremençuk'ta vurulan AVM'ye ilişkin tepkileri mide bulandırıcı" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Kremençuk'ta Rusya'nın vurduğu AVM'ye ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Kremençuk'ta vurulan AVM'ye ilişkin tepkileri mide bulandırıcı" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuleba, "Rusya'nın Kremençuk alışveriş merkezi saldırısına tepkileri mide bulandırıcı. Sıradan Ruslar sosyal medyada tezahürat yapıyor. Rus diplomatlar ve yetkililer, saldırının gerçekleştiğini bile reddederek çılgın komplo teorileri yayıyor. Rusya, katillerin ve yalancılarının ülkesidir" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dmitro Kuleb Rusya Dünya Haberler

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