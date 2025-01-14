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Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir

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Los Angeles'ta devam eden yangınlar nedeniyle içme sularına kimyasal maddeler karışabileceği konusunda uzmanlar uyarıda bulundu. Purdue Üniversitesi'nden Andrew Whelton, yangınların şehirlerde olmasının altyapının ağır hasar görmesine yol açtığını ve bu durumun içme suyuna ilişkin sistemlerin zarar görmesi halinde kül, duman, kurum ve diğer kalıntıların su şebekelerine girebileceğini belirtti.

Devam eden yangınlar nedeniyle kabusu yaşayan Los Angeles'ta içme sularına zehir karışmış olabilir.

BİNLERCE HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Binlerce hektar alanın yangınlarda kül olduğu Los Angeles'ta yangınlar 8'inci gününde sürerken, uzmanlar yangınlardan kaynaklanan zehirli kimyasal maddelerin içme sularını kirletebileceğini ve bunun yanı sıra filtreleme ve kaynatma yöntemlerinin de işe yaramayabileceği uyarısında bulundu.

İÇME SULARINDA BÜYÜK TEHLİKE

Purdue Üniversitesi'nden Andrew Whelton, yangınların şehirlerde olmasının altyapının "ağır" hasar görmesine yol açtığını belirterek, içme suyuna ilişkin sistemlerin zarar görmesi halinde "kül, duman, kurum, diğer kalıntılar ve gazların" su şebekelerine girebileceğini kaydetti.

"ZEHİRLİ OLABİLİR" UYARISI

Yapı malzemelerindeki kimyasal olarak tasarlanmış sentetiklerin yandıktan sonra partikül ve gaz salımı yaptığını söyleyen Whelton, bu elementlerin özellikle "zehirli" olabileceğine dikkati çekti.

California Üniversitesi'nden Greg Pierce ise yangın esnasında su sistemlerindeki basıncın azalmasıyla toksinlerin suya karışabileceğini vurgulayarak, elektrik kesintilerinin de bu basınç kaybına sebep olabileceğine işaret etti.

Pierce, "Yangın durumunda tüm su sistemine güç beslemesini sürdürmek imkansız olmasa da gerçekten zordur." diye konuştu.

YANGINLAR 8. GÜNÜNDE

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıVeis dede Düz:

alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

Yorum Beğen77
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Haber YorumlarıJokerAllame:

aynı yangın Gazze veya Suriye'de olursa o zaman Allah'ın adaleti denir mi ? bağnaz eğitimsizler

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Haber Yorumlarıhakan sorgular:

amerkikanın haberini amerikadan çok yaptınız ya orada bunun yarısı kadar haber olmadı

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıYakup SGZ:

Daha bu iyi günleri Allah’ın gazabına uğrayacak daha Çok ülkeler var özellikle ticaret yapanlar Mazlumun ahı indirir şahı derdi Fatih Erbakan

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıALGIORİTMA:

Mazlumun duası bakalım daha neler neler olacak.kendilerini nasıl koyacaklar....

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Haber YorumlarıGoker Deveci:

Daha beter olsunlar inşaallah

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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Müslüman alemin, öfke gazını almak için "ilahi adalet" oyunu oynanıyor... Yok gamze şeklinde yanmış mış da... Yok İsraili destekleyenlerin evi yanmış mış da... Ne güzel tiyatro be...

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Haber YorumlarıNEY-SEDA İsmail Kembil:

Barìş yapsìnlar Bakalìm. Allahìn adaletini tartişmaya açanlar, Neredesiniz barış imzalayacak devlet bulun?? Burada islama ve dindarlara kufredenler hadi bakalım cıkîş yolu bulun. Bulamazsınız ÇÙNKU DUN OLDUGU GIBI BUGUNDE ILAHI ADALET SASMAZ

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Haber Yorumlarıbirol atess:

Gökhan özen bizi bilgilendirdi balkondan gosterdi yangin yok asparagas haber... :)

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Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

G.te giren şemsiye açılmazmış ey Amerika! Beddua alanın sonu budur.

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