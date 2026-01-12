Haberler

Küba Devlet Başkanı Canel: Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez

Küba Devlet Başkanı Canel: Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Trump'ın anlaşma çağrısına yanıt vererek, ülkesinin bağımsızlığını ve egemenliğini vurguladı.

KÜBA Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington ile 'anlaşma yapmaları' çağrısına yanıt vererek, "Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez" dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'geç olmadan anlaşma yapmaları' çağrısına ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Diaz-Canel, Küba'nın saldırgan bir devlet olmadığını belirterek, ülkenin 66 yıldır ABD'nin saldırılarına maruz kaldığını bildirdi. Diaz-Canel, "Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez" ifadelerini kullandı.

Küba halkının kanının son damlasına kadar vatanını savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Diaz-Canel, kimsenin ülkeyi tehdit edemeyeceğini de aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti