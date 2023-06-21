Küba Devlet Başkanı Sırbistan ile İşbirliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Sırbistan ile her alanda işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. İki lider baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında diplomatik pasaportu olanlara vize muafiyeti uygulanması ve tarım alanında tecrübe paylaşımına ilişkin işbirliği protokolleri imzalandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Sırbistan ile her alanda işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Canel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasında 120 yıl önce devletlerarası ilişkinin kurulduğuna dikkati çeken Canel, "Bugün ilişkilerimizi daha da güçlendirme kararı aldık. Yatırım ve ekonomi alanlarında iyileştirmeler yapacağız." dedi.

Miguel Diaz Canel, kültür, sağlık ve spor alanlarında da işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek, Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve Küba'nın her zaman Sırbistan'ın yanında olduğunu belirtti.

Sırbistan ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Canel, "Her alanda işbirliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Vucic de Küba'nın verdiği destek için teşekkür ederek, özellikle sağlık alanında işbirliğine büyük bir ilgi olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin daha da artması gerektiğini anlatan Vucic, "Turizm alanında da neler yapabileceğimizi görüştük. Buradan çok sayıda Sırp Küba'yı ziyaret etmek istiyor. Bu konuyu da değerlendireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Vucic de Küba ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını sözlerine ekledi.

İki ülke arasında ayrıca, diplomatik pasaportu olanlara vize muafiyeti uygulanması ve tarım alanında tecrübe paylaşımına ilişkin işbirliği protokolleri imzalandı.