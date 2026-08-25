Küba: ABD ile diyalog tıkanmış durumda

KÜBA Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "ABD ile yürütülen diyalog şimdilik tıkanmış durumda" dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, ülkesinin zorlu bir dönemden geçtiğini bildirdi. ABD hükümetiyle temas kurulmasına rağmen henüz ilerleme kaydedilemediğini ve diyaloğun şimdilik tıkanmış durumda olduğunu belirten Diaz-Canel, Küba'daki mevcut durumu 'son derece karmaşık' olarak değerlendirdi. Diaz-Canel, "Karmaşık ancak Küba halkının tarihi direnişiyle tanımlanan bir durumun içindeyiz. Baskı altında diyalog olamaz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 'kötülükle' hareket ettiğini söyleyen Diaz-Canel, Küba'da haziran ayında 'acil koduyla' onaylanan 176 maddelik reform paketinin 'kapitalist reformlar' olmadığını ve ülkede 'kapitalist restorasyon' yaşanmayacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı