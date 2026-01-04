Haberler

Küba'dan uluslararası topluma çağrı

Küba'dan uluslararası topluma çağrı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Venezuela'ya karşı saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

KÜBA Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırıları nedeniyle uluslararası topluma seslenerek, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılmasını talep etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin, Venezuela'ya yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Diaz-Canel, " Küba, ABD'nin Venezuela'ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki talep ediyor" ifadelerini kullandı.

Barışçıl bir bölgenin vahşi saldırılara uğradığını belirten Diaz-Canel, ABD'nin, 'Venezuela halkına ve Amerika kıtasına karşı devlet terörü uyguladığını' kaydetti. Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD'li yetkililerinden Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

Maduro asıl darbeyi Trump'tan değil en yakınındaki isimden yemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Üşüttüm, sigaradandır' demeyin, 'ince hastalık' ölüme götürüyor

"Üşüttüm, sigaradandır" demeyin! "İnce hastalık" ölüme götürüyor
Operasyonun detayları ortaya çıktı! Maduro güvenli odaya kaçmaya çalışmış

Operasyonun detayları ortaya çıktı! Son anda odaya kaçtı ama...
Trump'tan 'zafer' yemeği! Musk da katıldı

Trump'tan "zafer" kutlaması! Musk da katıldı
Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!
'Üşüttüm, sigaradandır' demeyin, 'ince hastalık' ölüme götürüyor

"Üşüttüm, sigaradandır" demeyin! "İnce hastalık" ölüme götürüyor
Gülistan Doku dosyasında kritik detay: Faillerden biri bize ulaştı

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Faillerden biri bize ulaştı
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu