Kritik zirvenin ardından kameraların karşısına geçtiler! Trump topu Putin'e attı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi. Görüşmede, güvenlik garantileri, Donbass toprak sorunu ve Zaporijya nükleer santralinin yönetimi gibi kritik konular ele alındı.

ZELENSKİ'YE SADE KARŞILAMA TÖRENİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ABD'ye inişinde üst düzey ABD yetkilileri veya resmi selamlamalar olmadan, minimum düzeyde bir törenle Miami'ye geldi. Bu durum, Zelenski'nin önceki ABD ziyaretlerindeki ayrıntılı resmi törenlerden farklı bir tablo çizdi.

ZELENSKİ: BARIŞ İÇİN HAZIRIZ

Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçti. Zelenski, "20 maddelik barış planını tüm açıdan ele aldık, barış için hazırız. Barış planının her maddesi hakkında referandum düzenleyebiliriz" dedi.

"Büyük başarılar elde ettik. ABD ve Ukrayna güvenlik garantileri konusunda yüzde 90 oranında mutabakat sağlandı" diyen Zelenski, "ABD, Avrupa ve Ukrayna güvenlik garantileri konusunda neredeyse yüzde 100 mutabakat sağladı. NATO ve AB ile ekiplerimizin önümüzdeki haftalarda bir araya gelerek tüm konuları sonuçlandırması konusunda anlaştık. Trump, belki ocak ayında Washington'da bizi ve Avrupa liderlerini ve Ukrayna heyetini ağırlayacak" ifadelerini kullandı.

"ÜÇLÜ GÖRÜŞME OLABİLİR"

Trump ise "Zelenski ile görüşme harikaydı. Her konuyu konuştuk. Barışa hiç olmadığı kadar yakınız, Putin de Zelenski de barış istiyor. İşler yolunda giderse Ukrayna konusunda haftalar içinde bir anlaşmaya varılabilir. Rusya, Ukrayna'dan Donbass'ı bırakmasını istiyor, bence bu talepten vazgeçmeli. Ukrayna için güvenlik garantilerinin büyük kısmını Avrupa sağlayacak. Rusya, Ukrayna'nın yeniden inşasına yardım edecek. Nükleer santral konusunu da görüştük, hemen faaliyete geçecek durumda. Putin ile çözüme ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'NİN KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Diğer taraftan ABD'ye gelişinde uçaktan inerken, kısa kollu siyah tişört ve siyah pantolonla görüntülenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşmede gömlek ve ceket giydiği görüldü.

Zelenski 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da gerçekleşen olaylı buluşmada takım elbise giymediği için sert bir şekilde eleştirilmişti.