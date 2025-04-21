Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...

Kremlin, Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Karşı Çıktı

Kremlin, Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Karşı Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının Rusya'nın ulusal çıkarlarına tehdit oluşturduğunu belirtti. ABD'li yetkililerin bu konuya dair yaptığı açıklamaların kendileri açısından tatmin edici olduğunu ifade etti.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmaması gerektiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Ukrayna'nın olası NATO üyeliği konusundaki açıklamasının ardından konu hakkında değerlendirmede bulundu. Peskov, Kellog'un Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının 'masada olmadığını' söylemesinin kendileri açısından 'tatmin edici' olduğunu belirtti. Peskov, "Washington'da çeşitli düzeylerde Ukrayna'nın NATO üyeliğinin dışarıda bırakıldığı yönünde sözler duyduk. Bu, elbette bizim nezdimizde tatmin edici ve bizim yaklaşımımızla örtüşüyor" dedi.

Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının, Rusya Federasyonu'nun ulusal çıkarlarına tehdit oluşturacağını kaydederek, "Aslında bu çatışmanın temelinde yatan sebeplerden de biri" ifadesini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.