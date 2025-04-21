Kremlin, Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Karşı Çıktı

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmaması gerektiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Ukrayna'nın olası NATO üyeliği konusundaki açıklamasının ardından konu hakkında değerlendirmede bulundu. Peskov, Kellog'un Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının 'masada olmadığını' söylemesinin kendileri açısından 'tatmin edici' olduğunu belirtti. Peskov, "Washington'da çeşitli düzeylerde Ukrayna'nın NATO üyeliğinin dışarıda bırakıldığı yönünde sözler duyduk. Bu, elbette bizim nezdimizde tatmin edici ve bizim yaklaşımımızla örtüşüyor" dedi.

Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının, Rusya Federasyonu'nun ulusal çıkarlarına tehdit oluşturacağını kaydederek, "Aslında bu çatışmanın temelinde yatan sebeplerden de biri" ifadesini kullandı.