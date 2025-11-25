Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna Planı Moskova'ya Ulaşmadı

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna çözüm planının güncellenmiş 19 maddelik halinin Moskova'ya ulaşmadığını belirtti. Peskov, Rusya'nın müzakerelere açık olduğunu ve Türkiye'nin süreçteki katkıları için minnettar olduklarını ifade etti.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna planının güncellenmiş 19 maddelik hali Moskova'ya ulaşmadı" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemle ilgili soruları yanıtladı. Peskov, ABD'nin çözüm planı ile ilgili çok sayıda çelişkili açıklamanın yapıldığını belirterek, "Şu anda medyada çıkan her haber hakkında yorum yapmak mümkün değil. Birçok çelişkili haber ve ifade yayınlanıyor" dedi.

Ukrayna planının güncellenmiş 19 maddelik halinin Moskova'ya ulaşmadığını kaydeden Peskov, "Rusya sırası gelince ABD'nin Ukrayna çözüm planı ile somut olarak ilgilenecek" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, ülkesinin, Ukrayna müzakere sürecine açık olduğunu söyleyerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın çözüm planının, müzakereler için çok iyi bir temel oluşturabileceğini bildirdi.

Rusya'nın, hedeflerine siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmaya ilgi duyduğunun altını çizen Peskov, İstanbul'daki görüşmelerin durmasında Rusya'nın suçu olmadığını vurguladı. Peskov, "Süreci kesintiye uğratan Kiev'di" ifadesini kullandı.

Peskov ayrıca Türkiye'ye, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecinin devamı için gerekli koşulları sağlama isteği nedeniyle minnettar olduklarını da aktardı.

