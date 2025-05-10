Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna İle Ateşkes İçin Nüanslar Önemli

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile 30 günlük ateşkes konusunun nüanslar dikkate alınmadan tartışılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Ukrayna ile 30 günlük ateşkes konusuyla ilgili olarak, "Ukrayna'daki ateşkes konusunda çözülmesi gereken çok sayıda nüans bulunuyor. Bu sorulara yanıt bulmadan somut adımlar atmak oldukça zor" ifadelerini kullandı.