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Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşebilir

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşebilir
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KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir telefon görüşmesi yapabileceğini bildirdi.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi yapabileceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere ABD'li temsilcilerin önceki gün gerçekleştirdiği Moskova ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, Kremlin'in, ABD'li temsilcilerin ziyaretini ele almak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılmasını ihtimal dışı bırakmadığını söyledi.

ABD'li müzakerecilerin Kiev yönetimiyle yaptığı temasların sonuçlarıyla ilgili Kremlin'e henüz bir bilgi ulaşmadığını kaydeden Peskov, "Ukrayna krizinin çözümüne yönelik her türlü temas girişimini barışa doğru atılmış bir adım olarak nitelendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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