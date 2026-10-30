Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Macron ve Merz dahil diyaloğa açık olduğunu söyledi

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KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de dahil olmak üzere herkesle diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir Rus gazetecinin sanal medya platformunda yer alan kanalına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası temaslara ilişkin tutumunu değerlendirdi. Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron veya Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Kremlin'i araması durumunda Putin'in nasıl bir yaklaşım sergileyeceğine dair soruya, "Telefonu açacaktır. Putin, herkesle diyaloğa açık" yanıtını verdi.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir görüşme başlatması halinde Putin'in kendisiyle telefonda görüşmeye hazır olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise "Henüz kimse aramadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı