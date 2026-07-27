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Peskov: Ukrayna krizinin çözümüne yönelik somut gelişme yok

Peskov: Ukrayna krizinin çözümüne yönelik somut gelişme yok
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümü için yeni teklifler ve hava ateşkesi inisiyatifi konusunda somut bir gelişme olmadığını belirtti. Ayrıca, Zelenskiy'nin Kuzey Koreli askerlerin çatışmalara dahil edileceği iddiasını yorumlamayı reddetti.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni tekliflerle ilgili somut gelişme yok" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, 'Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD'deki görüşmelerinde hava ateşkesiyle ilgili inisiyatifin ele alınacağı' yönündeki iddiayla ilgili, "Bu konuda somut bir gelişme yok" diye konuştu.

Peskov, Zelenskiy'nin, 'Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmalara yaklaşık 30 bin Kuzey Koreli askeri dahil etmeyi planladığı' iddiasına ilişkin ise "Bu açıklamaları yorumlamaya gerek duymuyorum. Planlarımız hakkında konuşmak Zelenskiy'nin görevi değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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