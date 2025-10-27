Kremlin Sözcüsü Peskov'dan ABD-Rusya İlişkileri Açıklaması

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Burevestnik' seyir füzesine ilişkin gelişmelerin, Rusya-ABD ilişkilerine zarar vermeyeceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peskov, ABD ile ilişkilerin düzelmesi için gerekli sürecin, Washington'ın attığı adımlar nedeniyle aksadığını kaydederek, "Öncelikle kendi çıkarlarımızı göz önünde bulunduracak şekilde, ilişkilerin iyileştirilmesine açık kalmaya devam ediyoruz" dedi.

Peskov, Rusya'nın ürettiği ve dün testlerinin tamamlandığı duyurulan 'Burevestnik' füzesine ilişkin ise Rusya'nın güvenliğini sağlamasının hayati önem taşıdığını belirtti. Burevestnik seyir füzesinin geliştirilmesinin de bu sürecin bir parçası olduğunu aktaran Peskov, "Moskova ile Washington arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirebilecek veya gerginleştirmesi gereken hiçbir şey yok. Özellikle de bu ilişkiler zaten en düşük seviyedeyken. Şimdiye kadar, bu ilişkileri durgunluk halinden çıkarmak için sadece ilk temkinli adımlar atılmış durumda" ifadelerini kullandı.