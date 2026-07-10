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Rusya'dan 'S-400' açıklaması

Rusya'dan 'S-400' açıklaması
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, S-400 hava savunma sisteminin üçüncü bir ülkeye satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını açıkladı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitry Peskov, "S-400 hava savunma sisteminin üçüncü bir ülkeye satışı konusunda Türkiye ile temas halindeyiz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 'S-400' hava savunma sistemine ilişkin açıklamada bulundu. 'S-400'lerin son derece hassas bir konu olduğunu söyleyen Peskov, "Türkiye ile üçüncü ülkeye satışı konusunda temas halindeyiz ve temasımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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