Kremlin: Putin ile Trump, İran'daki gelişmeleri telefonda görüştü

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus tarafının talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığını kaydetti. Yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtilen görüşmeyle ilgili Uşakov, liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra İran ve Ukrayna başlıklarını ele aldığını aktardı.

Uşakov görüşmede, Putin'in, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik muhtemel bir kara operasyonu ihtimaline değindiğini, böyle bir adımın 'tamamen kabul edilemez ve tehlikeli' olduğunun altını çizerek, bölgedeki dengelerin geri dönülemez bir şekilde bozulacağı uyarısında bulunduğunu söyledi. Putin'in, İran'ın nükleer programına dair çözüm önerilerini sunduğunu ve İran ateşkesini uzatma kararını ise desteklediğini vurgulayan Uşakov, Rusya'nın durumun barışçıl çözümünden yana olduğunu dile getirdi. Uşakov, "Rusya, krize barışçıl çözümün bulunması amacıyla yürütülen diplomatik girişimlere destek sağlanması konusunda kararlı ve İran nükleer programıyla ilgili anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin bazı önerilerde bulundu. Bu amaçla, İran temsilcileri, Basra Körfezi ülke liderleri, İsrail ve elbette Amerikan müzakereciler ile temaslar sürdürülecek" dedi.

TRUMP: UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMA ACİLEN SONA ERMELİ

Görüşmede, Ukrayna krizinin de ele alındığını bildiren Uşakov, Trump'ın, çatışmaların acilen sona erdirilmesinin önemine dikkat çektiğini ve buna her türlü şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu kaydederek, "Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirecek anlaşmaya yakın olunduğuna inanıyor" ifadesini kullandı.

'Putin'in, Kiev'in terör yöntemlere başvurarak, Rusya'daki sivil unsurlara saldırıları düzenlediğini belirttiğini' aktaran Uşakov, "Başkanımız, Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyonun hedeflerine her koşulda ulaşılacağını yeniden teyit etti. Elbette, bu hedeflere müzakere sürecinin sonucunda ulaşılması tercih edilir. Bunun için Zelenskiy'nin defalarca iletilen tekliflere olumlu yanıt vermesi gerekiyor. Bu teklifleri Amerikan tarafı da sundu" diye konuştu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Trump'ın, Rusya'nın Paskalya Bayramı dolayısıyla ateşkesi ilan etme kararını olumlu karşıladığını söyleyerek, "Putin, bu bağlamda, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu bildirdi. Trump da bu inisiyatifi destekleyerek 2'nci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı kazanılan zaferin ortak olduğunu vurguladı" açıklamasında bulundu.

Putin ile Trump'ın temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığının altını çizen Uşakov, görüşmenin samimi ve iş odaklı bir atmosferde geçtiğini kaydederek, "Putin, kısa süre önce Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini resmen kınadığını ifade ederek geçmiş olsun dileklerini sundu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı