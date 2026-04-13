Kremlin Sözcüsü: İran'a ait zenginleştirilmiş uranyumu depolamaya hazırız

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya'nın, ABD ile bir barış anlaşması çerçevesinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolama teklifinin hala geçerli olduğunu belirtti. Ayrıca, Macaristan'daki seçimler sonrası devam eden ilişkilerine de vurgu yaptı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarafların kabul etmesi durumunda İran'a ait zenginleştirilmiş uranyumu depolayabilecekleri teklifinin halen geçerli olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın ABD ile varılacak gelecekteki bir barış anlaşmasının parçası olarak İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolamayı kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Peskov, bu teklifin Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından daha önce ABD ve bölge ülkelerine iletildiğini ancak henüz somut bir adım atılmadığını belirtti.

Macaristan'daki seçimlere de değinen Peskov, iktidar değişikliği olmasına rağmen bu ülkeyle temasları sürdürmek istediklerini kaydetti. Peskov, "Seçim sonucu Ukrayna çatışmasını etkilemeyecek. Macaristan'da iktidar değişikliğiyle sonuçlanan dünkü seçimlerin ardından Moskova ile Budapeşte arasındaki pragmatik temasların devam etmesini bekliyoruz. Macaristan halkı seçimini yaptı, Rusya bu seçime saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı konusunda da açıklamada bulunan Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma kararının, uluslararası piyasaları olumsuz etkilemeye devam edeceğini aktardı. Peskov, "Rusya, İran çevresindeki gerilimi azaltmaya yardımcı olacak her türlü hizmeti sunmaya hazır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
