Kremlin: İran'a İHA'larla ilgili teknoloji desteği verdiğimiz iddiaları gerçek dışıdır

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan savaş sürerken, Rusya'nın İran'a uydu görüntüleri ve drone teknolojisi sağladığı yönündeki iddialar büyük ses getirmişti. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin Kremlin'den yalanlama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Kremlin, Wall Street Journal'da yayımlanan ve Rusya'nın İran'a askeri ve istihbarat desteği sağladığını öne süren habere sert tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, haberi "sahte" olarak nitelendirdi.

WSJ'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın İran ile askeri iş birliğini genişlettiği öne sürüldü. Haberde, Moskova'nın Tahran'a uydu görüntüleri ve gelişmiş drone teknolojisi sağlayarak, İran'ın bölgedeki ABD güçlerine yönelik operasyonlarında destek verdiği iddia edildi.

KREMLİN: GERÇEK DIŞI

Kremlin cephesi ise iddiaları net bir dille reddetti. Sözcü Peskov, haberde yer alan bilgilerin doğru olmadığını vurgulayarak, Rusya'nın İran'a bu yönde bir destek verdiği iddiasının "gerçek dışı" olduğunu ifade etti.

RUSYA–İRAN YAKINLAŞMASI TARTIŞILIYOR

Son dönemde Rusya ile İran arasındaki askeri ve stratejik yakınlaşma uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor. Özellikle Ukrayna savaşı sonrası iki ülke arasında savunma alanında iş birliğinin arttığına yönelik çok sayıda rapor bulunuyor. Bu durum, Moskova'nın Orta Doğu'daki gelişmelere dolaylı ya da doğrudan etkisi olabileceği yönünde tartışmaları beraberinde getiriyor.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE KRİTİK İDDİA

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan savaş sürerken ortaya atılan bu iddialar, Rusya'nın çatışmadaki rolüne ilişkin soru işaretlerini artırdı. Uzmanlar, Rusya'nın İran'a olası desteğinin, bölgedeki güç dengelerini daha da karmaşık hale getirebileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan ABD yönetimi ve Batılı müttefiklerin, Rusya-İran hattındaki gelişmeleri yakından izlediği ve olası iş birliğine karşı yeni yaptırımların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor

MSB duyurdu! Bir ilimize daha Patriot geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia

Tahran'da karanlık gece! Bu iddia savaş kaybettirir
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam

Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam
2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça

2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz

İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Jorge Jesus'tan yıllar sonra gelen Ali Koç itirafı: Oyunculara bağırıyordu

Jesus yıllar sonra içini döktü: Ali Koç oyunculara...
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın

Üstelik kampanyaymış! Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın