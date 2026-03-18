Kremlin: İran'a İHA'larla ilgili teknoloji desteği verdiğimiz iddiaları gerçek dışıdır

Kremlin, Wall Street Journal'da yayımlanan ve Rusya'nın İran'a askeri ve istihbarat desteği sağladığını öne süren habere sert tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, haberi "sahte" olarak nitelendirdi.

WSJ'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın İran ile askeri iş birliğini genişlettiği öne sürüldü. Haberde, Moskova'nın Tahran'a uydu görüntüleri ve gelişmiş drone teknolojisi sağlayarak, İran'ın bölgedeki ABD güçlerine yönelik operasyonlarında destek verdiği iddia edildi.

KREMLİN: GERÇEK DIŞI

Kremlin cephesi ise iddiaları net bir dille reddetti. Sözcü Peskov, haberde yer alan bilgilerin doğru olmadığını vurgulayarak, Rusya'nın İran'a bu yönde bir destek verdiği iddiasının "gerçek dışı" olduğunu ifade etti.

RUSYA–İRAN YAKINLAŞMASI TARTIŞILIYOR

Son dönemde Rusya ile İran arasındaki askeri ve stratejik yakınlaşma uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor. Özellikle Ukrayna savaşı sonrası iki ülke arasında savunma alanında iş birliğinin arttığına yönelik çok sayıda rapor bulunuyor. Bu durum, Moskova'nın Orta Doğu'daki gelişmelere dolaylı ya da doğrudan etkisi olabileceği yönünde tartışmaları beraberinde getiriyor.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE KRİTİK İDDİA

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan savaş sürerken ortaya atılan bu iddialar, Rusya'nın çatışmadaki rolüne ilişkin soru işaretlerini artırdı. Uzmanlar, Rusya'nın İran'a olası desteğinin, bölgedeki güç dengelerini daha da karmaşık hale getirebileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan ABD yönetimi ve Batılı müttefiklerin, Rusya-İran hattındaki gelişmeleri yakından izlediği ve olası iş birliğine karşı yeni yaptırımların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.