Kremlin'den Ukrayna İçin Barış Süreci Umudu

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Budapeşte'deki zirvede Ukrayna konusundaki barışçıl çözüm sürecinde ilerleme sağlamayı umuyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Budapeşte'deki zirvenin detaylarının henüz belirlenmediğini kaydeden Peskov, "Kiev rejiminin yaptığı açıklamalar ve çözümle ilgili sergilediği duruş çelişkilerle dolu. Bu, çatışmanın barışçıl çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

Peskov, zirvede ABD ile ikili ilişkileri ve Ukrayna konusunun ele alınacağını belirterek, "Zirvede Ukrayna konusundaki barışçıl çözüm sürecinde ilerleme sağlamayı umuyoruz" diye konuştu.

Rusya ile İran arasındaki ilişkilere de değinen Peskov, İran ile iş birliğini her alanda genişletmeye hazır olduklarını söyledi. Peskov, "İran'ın nükleer programı hakkında tarafların müzakere etmesi gerektiğine inanıyoruz. Egemen bir ülke olan İran'a bu konuda baskı uygulamak için geçerli hiçbir neden yok" açıklamasında bulundu.