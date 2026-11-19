Kremlin Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin-Trump görüşmesinin olumlu geçtiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Putin ile ABD lideri Trump arasındaki görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi. Uşakov, Ukrayna krizinin ve ikili ilişkilerin ele alındığını, özel açıklama yapılmadığını, üçlü görüşmeye hazırlanıldığını söyledi.
KREMLİN Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu. Uşakov, Putin ve Trump arasındaki görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyerek, "Putin görüşmeden son derece iyi bir ruh haliyle ayrıldı. Liderler, Ukrayna krizini ve ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede özel açıklamalar yapılmadı; şu an herkes üçlü görüşmeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.