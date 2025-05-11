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Putin ve Erdoğan'dan Doğrudan Müzakereler İçin İstanbul'da Görüşme Hazırlığı

Putin ve Erdoğan'dan Doğrudan Müzakereler İçin İstanbul'da Görüşme Hazırlığı
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KREMLİN'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın önerisine tam destek verdiğini ifade etmiş ve İstanbul'da görüşmeler için bir mekan sağlamaya hazır...

KREMLİN'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın önerisine tam destek verdiğini ifade etmiş ve İstanbul'da görüşmeler için bir mekan sağlamaya hazır olduğunu vurgulamıştır" denildi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesinde, 15 Mayıs'ta Rusya ile Ukrayna arasında önerilen doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması girişiminin ayrıntılı olarak ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'nın önerisine tam destek verdiği ve müzakereler için İstanbul'da uygun koşulları oluşturmaya hazır olduğu ifade edilen açıklamada, "Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organize edilmesi ve yürütülmesinde mümkün olan her türlü yardımı sağlayacak" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, iki liderin enerji sektöründe stratejik ortak projelerin hayata geçirilmesi dahil olmak üzere ticaret ve yatırım bağlarının daha da geliştirilmesi konusunda karşılıklı ilgisini dile getirdiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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