Kraliçe Elizabeth'in naaşı başında bekleyen asker bir anda yere yığıldı

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in naaşı İskoçya'nın ardından Londra'ya getirildi. Elizabeth'in cenazesinin Westminster Hall'e getirilmesinin ardından binlerce kişi bölgeye akın etti. Naaşın başında nöbet tutan bir askerin ise aniden yere yığılması kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz hafta vefat eden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesinin Buchingham Sarayı'ndan başkent Londra'daki Westminster Hall'e getirilmesinin ardından binlerce kişi cenazeyi ziyaret etmeye geldi.

NAAŞI HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, Buchingham Sarayı'ndan başkent Londra'daki Westminster Hall'e getirilmesinin ardından halkın ziyaretine açıldı. Kraliçenin sevenleri Westminster Hall'e akın etti.

KRALİYET ASKERLERİ NÖBET TUTUYOR

Kraliçenin cenazesi Westminster Hall'de küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konulmasının ardından kraliyet askerleri tarafından korunmaya devam ediyor. Cenaze, yarından itibaren 4 gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak.

NAAŞIN YANI BAŞINDA YERE DÜŞTÜ

Kraliçenin cenaze töreni 19 Eylül'de düzenlenecekken ülkeden gelen son video yürekleri ağza getirdi. Kraliçe'nin naaşı başında günlerdir nöbet tutan askerlerden birisi, merasim sırasında aniden yere yığıldı. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı.