Trump: İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, ABD'yi ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın 27-30 Nisan tarihleri arasında ABD'ye 'tarihi bir devlet ziyareti' gerçekleştireceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve Kraliçe Camilla'nın ABD'ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin tarihleri ve detayları paylaştı. Ziyaretin ABD'nin kuruluşunun 250'nci yıl dönümüne denk gelmesinin önemine vurgu yapan Trump, "Melania ve ben, İngiltere Kralı ve Kraliçesi'nin 27-30 Nisan tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne tarihi bir devlet ziyareti gerçekleştireceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Ziyaret kapsamında 28 Nisan akşamı Beyaz Saray'da muhteşem bir akşam yemeği düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

Kral Charles'a duyduğu saygıyı da dile getiren Trump, "Bu önemli olay, büyük ülkemizin 250'nci yıl dönümünü kutladığımız bu yılda, daha da özel olacak. Büyük saygı duyduğum Kral ile vakit geçirmeyi dört gözle bekliyorum. Muhteşem olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı