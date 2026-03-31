Trump: İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, ABD'yi ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve Kraliçe Camilla'nın 27-30 Nisan tarihlerinde ABD'ye yapacağı resmi ziyareti duyurdu. Ziyaretin, ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümüne denk gelmesi önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve Kraliçe Camilla'nın ABD'ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin tarihleri ve detayları paylaştı. Ziyaretin ABD'nin kuruluşunun 250'nci yıl dönümüne denk gelmesinin önemine vurgu yapan Trump, "Melania ve ben, İngiltere Kralı ve Kraliçesi'nin 27-30 Nisan tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne tarihi bir devlet ziyareti gerçekleştireceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Ziyaret kapsamında 28 Nisan akşamı Beyaz Saray'da muhteşem bir akşam yemeği düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

Kral Charles'a duyduğu saygıyı da dile getiren Trump, "Bu önemli olay, büyük ülkemizin 250'nci yıl dönümünü kutladığımız bu yılda, daha da özel olacak. Büyük saygı duyduğum Kral ile vakit geçirmeyi dört gözle bekliyorum. Muhteşem olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidip petrolünüzü kendiniz alın

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere tarihi rest