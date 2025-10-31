Kral Charles, Prens Andrew'un Ünvanlarını Geri Alıyor

İNGİLTERE Kralı 3'üncü Charles'ın, kardeşi Prens Andrew'un tüm Kraliyet ünvanlarının ve ayrıcalıklarının geri alınması sürecini başlattığı duyuruldu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre; İngiltere Kralı 3'üncü Charles, Prens Andrew'un ünvanlarının, rütbelerinin ve nişanlarının geri alınması için resmi bir süreç başlattı. Açıklamada, "Prens Andrew artık 'Andrew Mountbatten Windsor' olarak anılacaktır. Royal Lodge'daki kira sözleşmesi, bugüne kadar ona ikametine devam etmesi için yasal koruma sağlamıştır. Kira sözleşmesini feshetmesi için resmi bildirim yapılmış olup, alternatif bir özel konuta taşınacaktır" denildi.

Prens Andrew'un, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmeye devam etmesine rağmen, bu yaptırımların gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, "Kral ve Kraliçe, her türlü istismarın mağdurları ve hayatta kalanlarla birlikte olduklarını, onlara yönelik derin sempati ve desteğin devam edeceğini açıkça belirtmek isterler" ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamayla, pedofili ve fuhuş şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre'nin cinsel istismarla suçladığı Andrew'un 'Prens' unvanı resmi olarak kaldırıldı.