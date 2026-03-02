Haberler

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Trump ile telefonda görüştü

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Trump ile telefonda görüştü
Güncelleme:
Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde, bölgede istikrarın sağlanması için sürdürülebilir barış çabalarının önemine vurgu yapıldı.

ÜRDÜN Kralı 2'nci Abdullah ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2'nci Abdullah ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamaya göre Kral Abdullah, bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesi ile barışın sağlanmasına katkıda bulunacak kapsamlı ve sürdürülebilir gerilimi azaltma çabasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
